Maria con Angelina Jolie | il debutto in prima tv su Sky

Una nuova produzione cinematografica si appresta a debuttare in prima visione su piattaforme di alta qualitĂ , portando sullo schermo un ritratto intimo e intenso di una delle figure piĂą iconiche del mondo dell’opera lirica. L’attenzione si concentra su un film diretto da Pablo LarraĂ­n, che ha giĂ ottenuto riconoscimenti internazionali, e interpretato da Angelina Jolie. La narrazione si focalizza sugli ultimi giorni della vita di Maria Callas, offrendo uno sguardo profondo e personale sulla sua esistenza. le caratteristiche principali del film. anteprima e modalitĂ di visione. Il film Maria sarĂ disponibile in prima TV su Sky Cinema, con trasmissione prevista per lunedì 28 luglio alle ore 21:15 su Sky Cinema Uno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Maria con Angelina Jolie: il debutto in prima tv su Sky

