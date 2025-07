Maria con Angelina Jolie arriva in prima tv su Sky

Arriva in prima TV su Sky Cinema Maria, il film di Pablo Larraín con Angelina Jolie nel ruolo della Divina Callas, in onda lunedì 28 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Presentato in concorso alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 2024, Maria offre uno sguardo personale e commovente sugli ultimi giorni della vita della più grande cantante lirica di tutti i tempi, Maria Callas. Ambientato a Parigi nel 1977, il film si concentra sugli ultimi anni tormentati della sua vita a Parigi dove la leggendaria cantante lirica vive in solitudine, lontana dal suo pubblico, dalla sua arte e dagli affetti più cari. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: maria - arriva - prima - angelina

Chieti, esenzione Imu per le case inagibili a Santa Maria: in consiglio comunale arriva l’emendamento della maggioranza - “Nello spirito di massima collaborazione a vantaggio della città e al fine di accelerare i tempi delle azioni concordate a beneficio della comunità interessata, domani, 12 maggio, in consiglio comunale approderà una nostra proposta di emendamento all’ordine del giorno presentato da Fratelli.

Emanuele De Maria, la scia di sangue arriva fino a Pianoro. L'ultima telefonata ai parenti: "Perdonatemi" - "Ho fatto una cazzata, perdonatemi". Poche parole per chiedere scusa, poi la chiamata si interrompe bruscamente.

Maria Elena Boschi: «Io e Giulio Berruti facciamo un po’ per uno, chi arriva prima a casa dal lavoro cucina» - La proposta di matrimonio? «Lui aspetta che sia io a chiederglielo, dice che per quanto lo riguarda è come se fossimo sposati.

In arrivo su Sky Cinema e NOW "MARIA", il film di Pablo Larraín con Angelina Jolie nei panni di Maria Callas. Immergiti nel mondo della leggendaria cantante lirica lunedì 28 luglio alle 21:15. #MariaCallas #AngelinaJolie #SkyCinema #NOW #CinemaItali Vai su X

Angelina Jolie incanta, Pablo Larraín emoziona, conquista gli spettatori. Un film con Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee, Valeria Golino e Haluk Bilginer. il Cinema sotto le stelle Gio Vai su Facebook

'Maria': il film evento di Pablo Larraín arriva su Sky; In prima TV su Sky Cinema e NOW “MARIA” con Angelina Jolie nei panni della Divina Callas; “Maria”, il film di Pablo Larraín con Angelina Jolie nel ruolo della Divina Callas su Sky Cinema.

Maria con Angelina Jolie arriva in tv e in streaming: dove e quando vederlo in Italia - Scoprite dove si può recuperare Maria di Pablo Larrain, nuovo film interpretato da una straordinario Angelina Jolie. Secondo cinema.everyeye.it

“Maria”, il film di Pablo Larraín con Angelina Jolie nel ruolo della Divina Callas su Sky Cinema - Arriva in prima TV su Sky Cinema “ Maria ”, il film di Pablo Larraín con Angelina Jolie nel ruolo della Divina Callas, in onda lunedì 28 luglio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e ... Segnala teleblog.it