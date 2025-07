Marco Rizzo sfida il Pd rosso vergogna | Mi candido a Pesaro

Marco Rizzo scende in campo. E lo fa in protesta a quanto accaduto all'interno del Partito democratico. "La sinistra ha tradito la questione morale di Berlinguer, che vedendo gente come Ricci si rivolterebbe nella tomba e ha fregato troppa gente ancora convinta che il Pd sia una filiazione di un pensiero nobile e non una mutazione genetica opposta alla vecchia tradizione comunista. Siamo l’unica alternativa agli affaristi di destra e di sinistra", tuona il coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare. Da Ancona, in occasione della presentazione delle misure socio-ecomomiche di DSP, Rizzo accusa dem e compagni vari di vedere "le comunità come un prodotto da spremere per ottenere profitti e consensi, noi ascoltiamo e studiamo per ricavare risposte vere ai bisogni ignorati di tantissimi marchigiani in difficoltà . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Marco Rizzo sfida il Pd "rosso vergogna": "Mi candido a Pesaro"

In questa notizia si parla di: marco - rizzo - sfida - rosso

Marco Rizzo: “Nazismo sconfitto dai sovietici. Benigni e i bugiardi di sinistra riscrivono la storia per giustificare la UE guerrafondaia” - GENOVA – «Il 9 maggio è la vera festa della Vittoria, quella storica, quella dei popoli». È con queste parole che Marco Rizzo e Francesco Toscano, leader del movimento Democrazia Sovrana Popolare, rivendicano il significato politico e simbolico della data in cui l’Unione Sovietica sconfisse la Germania nazista, ponendo ufficialmente fine alla Seconda guerra mondiale in Europa.

Marco Rizzo azzera il Pd: "Gli resta solo il fascismo" - «Fra trecento anni la sinistra avrà ancora bisogno di gridare al fascismo. Non ha argomenti. Deve nascondere le questioni vere: le guerre, l’economia, il lavoro.

4 di Sera, Marco Rizzo sbotta contro l'Ue: "Matrigna con l'Italia" - "I cittadini italiani sanno che l'Europa è matrigna nei confronti dell'Italia". Esordisce così Marco Rizzo, leader di Italia sovrana popolare, che sull'Ue non si risparmia.

Prossimo appuntamento: Rodi Garganico Dal 4 al 6 luglio, il Campionato Mondiale Offshore Classe 3D e il Campionato Italiano Classe 5000 tornano in acqua per una nuova sfida. Dopo la tappa del Grand Prix Offshore Città di Cervia: nel mondiale, l’equipa Vai su Facebook

L’uomo di Rizzo è il terzo candidato. Calenda sfida Ricci. Biondi, addio Lega; Dalla battaglia no vax a quella contro Ue e Bce, la sfida dei quattro rossobruni nelle Regionali in Umbria; Marco Rizzo, l'eredità del Pci si tinge di rossobruno: «L'Italia esca da Ue e Nato, gli africani restino in Africa. Putin invasore? Il vero pericolo sono gli Usa» - L'intervista.