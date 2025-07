Marco Frittella in pensione dalla Rai | Mi mancherà la sigla del Tg1 Non si può ridurre un'azienda complessa a TeleMeloni

Marco Frittella, in pensione dalla Rai dal 12 luglio, è uno dei giornalisti che nella tv pubblica ha fatto tanti passaggi, dalla radio alla conduzione del Tg1. Sulla politica predominante in azienda risponde: "Il rapporto con la politica è consustanziale alla Rai. Lo è sin dalla nascita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

