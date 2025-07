Marco Berry | Mollai Le Iene perché non c’era più il clima degli inizi Pif deve il suo nome a me

Intervista al conduttore e illusionista: “Un mio scherzo fece arrabbiare Catherine Spaak. Mi scusai, ma non servì a nulla”. La delusione per l'avventura a Pechino Express: “Io e mia figlia non abbiamo mai litigato in vita nostra. Venne montato un nostro diverbio, che tra l’altro nasceva da alcune valutazioni sul programma”. 🔗 Leggi su Fanpage.it