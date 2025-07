Mannini e Reale alla Juve Stabia ma c’è di più | anche Boer con una formula diversa

Una Roma decisa a non fermarsi, in un mercato pronto a regalare l’ufficialità di Wesley in queste ore. C’è ancora tanto da puntellare, e il prossimo arrivo dovrebbe essere quello di un Ghilardi con il giallorosso già cucito addosso dopo le novità di giornata, senza dimenticare un capitolo cessioni che farà comunque ancora parlare di se. A lasciare la capitale in queste ore saranno tre giovani molto promettenti cresciuti nel vivaio, chi magari per tornare più forte di prima e chi invece per provare a lasciare il segno altrove. Del primo gruppo fanno parte Mattia Mannini e Filippo Reale. Da tempo la Juve Stabia era in trattativa per i talentini giallorossi, ed ora ecco la fumata bianca: come riportato a Gianluca Di Marzio, entrambi si trasferiscono in prestito secco alle Vespe, un club ambizioso ed intenzionato a dare largo spazio ai giovani, che offrirà loro la possibilità di un anno di apprendistato in Serie B utilissimo per affinare tecnica e carattere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

