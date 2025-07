Manifesto ritirato è Burla-caos Si preannuncia la causa milionaria?

Viareggio, 27 luglio 2025 – Si preannuncia una bufera legale tra la Galleria Federico Contini, l’artista Noah Cooper e la Fondazione Carnevale per il manifesto del Burla Bimbo. Immagine che il cda dell’ente avrebbe disconosciuto come ’ufficiale’ per veicolare la promozione delle date 2026. Tanto che i legali Ruggero Fregni, difensore di Cooper (al secolo Gian Luca Pergreffi), e Alessia Panella per il gallerista Contini, hanno congiuntamente esternato parole che appaiono sibilline di una richiesta risarcitoria con riferimento al “nocumento in capo all’artista e alla galleria oltre che costi ingiustificati che ricadranno sulla comunitĂ tutta”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

