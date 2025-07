manifestazione filopalestinese a berlino 57 arresti

Almeno 57 persone sono state arrestate ieri a Berlino durante una manifestazione filopalestinese tenuta a margine del Pride: lo ha reso noto la polizia, aggiungendo che 17 agenti sono rimasti feriti negli scontri con i manifestanti. In un comunicato stampa pubblicato su X, la polizia ha parlato di "disturbi dell'ordine pubblico", inclusi atti di "resistenza" contro le forze dell'ordine come lancio di bottiglie, nonch√© slogan antisemiti. Secondo le autorit√†, hanno partecipato alla manifestazione circa 10.000 persone, che sono state disperse dagli agenti. Il raduno si √® svolto in concomitanza con il Pride, che si √® tenuto in un altro quartiere della capitale tedesca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

