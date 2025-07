Mangia datteri di mare e posta il video su TikTok Franco Terlizzi dall’Isola dei famosi finisce nei guai ma riesce a cavarsela

Pensava di fare una cosa gradita ai suoi followers, preparando un piatto squisito su TikTok ma l’ex pugile barese Franco Terlizzi, volto noto come ex concorrente del reality televisivo «L’Isola dei Famosi», non ha capito che stava cucinando una prelibatezza con una specie protetta. E l’iniziativa social gli è valsa un procedimento penale per detenzione ai fini del consumo di specie protetta. Fortunatamente però nei giorni scorsi, a quasi tre anni dalla vicenda (risalente a settembre 2022), il Tribunale di Bari nell’udienza predibattimentale per il rinvio a giudizio, ha disposto il non luogo a procedere «per la particolare tenuità del fatto». 🔗 Leggi su Open.online