Dalla teoria dei colori complementari, alla tendenza ton sur ton, fino all’ultimo trend in fatto di colori per l’estate 2025: le coppie monocromatiche, ma sbilanciate. Come malva e viola, due sfumature che abitano lo stesso spettro cromatico, ma che raramente abbiamo visto precedentemente insieme in un look. Un duo tanto sofisticato quanto versatile, che sfugge agli abbinamenti prevedibili e conquista per il suo equilibrio sottile tra delicatezza e carattere. Come? Cavalcando l’estetica preppy con uno styling pronto per essere replicato. La forza della palette fredda (ma non troppo). A dimostrarne il potenziale dell’abbinamento tra malva e viola è un look dalla collezione Prefall 2025 di Baum und Pferdgarten che unisce polo a righe nei toni del melanzana a shorts rosa. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Malva e viola, l’abbinamento colore da provare ora