Spoleto, 27 luglio 2025 – L ’insegnante di sostegno avrebbe maltrattato la studentessa affetta da autismo infantile, con i genitori pronti a chiedere ulteriori chiarimenti per verificare eventuali altre responsabilità . In attesa di sapere se l’insegnante indagata dalla Procura verrà prosciolta o rinviata a giudizio, l’avvocato Antonio Francesconi con il collega Giuseppe Palmisano, per conto dei genitori della minore, stanno valutando la possibilità di avviare ulteriori azioni legal i. È già arrivato l’avviso di conclusione indagini e i fatti avvenuti nella scuola media dello Spoletino risalgono al gennaio scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltrattamenti all’allieva disabile, indagata insegnante di sostegno