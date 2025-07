Maltempo | temporali da Nord a Sud allerta gialla in 12 regioni

Una perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa centrale porterà , a partire dalle prossime ore, un netto peggioramento del tempo sull'Italia. Rovesci e temporali colpiranno inizialmente il Nord, per poi estendersi domani al Centro e a parte del Sud. I fenomeni più intensi e persistenti sono attesi sul versante adriatico dell’Emilia-Romagna e del Centro. Sulla base delle previsioni disponibili,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maltempo: temporali da Nord a Sud, allerta gialla in 12 regioni

