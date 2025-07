Maltempo Italia bagnanti in fuga per la tromba marina

Il maltempo che sta colpendo l’Italia in questi giorni sta provocando disagi lungo tutta la penisola, con fenomeni atmosferici sempre più violenti e improvvisi. Tra nubifragi, grandinate e temperature altalenanti, l’estate 2025 sembra voler ricordare a tutti quanto i cambiamenti climatici siano ormai una realtà tangibile. Non è solo il nord a essere investito da perturbazioni, ma anche il sud, che pure nei mesi estivi si è sempre distinto per stabilità meteorologica e giornate soleggiate. Le coste, in particolare, stanno sperimentando condizioni atmosferiche anomale, che sorprendono villeggianti e residenti con episodi tanto spettacolari quanto potenzialmente pericolosi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it