Maltempo in Veneto con rischio grandinate e vento forte | scatta l' allerta gialla

A partire dal pomeriggio e dalla sera di oggi, domenica 27 luglio 2025, si prevede che il Veneto venga interessato da un aumento dell’instabilità atmosferica, con rovesci e temporali sparsi che inizieranno dalle zone montane per poi estendersi alla Pedemontana e alla pianura. Stando alle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Pioggia, vento e grandine: «Da stasera allerta maltempo su tutto il Veneto» - È di nuovo allerta maltempo in Veneto: dal pomeriggio/sera di oggi, 15 maggio, una nuova fase di instabilità investirà tutto il territorio regionale con rovesci e temporali sparsi, prima sulle Prealpi e poi in rapido spostamento verso la pianura.

Maltempo in Veneto, indagine per omicidio colposo per la morte di Leone e Francesco Nardon - E' stato aperto un fascicolo d'indagine per la morte di Leone e Francesco Nardon, morti a Valdagno durante l'ondata di maltempo che ha investito il vicentino L'articolo Maltempo in Veneto, indagine per omicidio colposo per la morte di Leone e Francesco Nardon proviene da Il Difforme.

Maltempo, caos in Veneto: cittadini bloccati in casa, una frana blocca la “strada olimpica” per Cortina - Il meteo sembra non sia destinato a migliorare e l'ipotesi di nuovi temporali e burrasche ha messo in allerta le autorità .

AVVISO DI MALTEMPO Domenica 6 luglio – Lunedì 7 luglio ? La Protezione Civile ha emesso un’allerta ARANCIONE (Pre-Allarme) per rischio di forti temporali e grandinate su tutto il Veneto, dalle ore 14:00 di oggi fino alle ore 9:00 di domani mattina Vai su Facebook

