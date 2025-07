Maltempo in Toscana | pioggia e temporali scatta allerta gialla per lunedì 28

Previste precipitazioni sparse prevalentemente temporalesche, inizialmente (nottetempo e al primo mattino) sulla costa settentrionale e sulle zone nord occidentali in estensione al resto della regione

Maltempo in Toscana, fulmine colpisce e danneggia un campanile a Poppi: la scena ripresa in un video - Il maltempo ha interessato oggi, lunedì 5 maggio, diverse zone della Toscana. Un fulmine si è abbattuto sul campanile della chiesa di San Fedele a Poppi (Arezzo).

Maltempo in Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti giovedì 8 - Ancora pioggia in arrivo in Toscana. Domani, 8 maggio 2025, persistono condizioni di marcata instabilità che porteranno rovesci sparsi o locali temporali, anche forti, specie sulle zone centro-occidentali e isole L'articolo Maltempo in Toscana: codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti giovedì 8 proviene da Firenze Post.

Maltempo in Toscana: fulmine su campanile a Poppi, crolla cornicione. Stop ai treni tra Marradi e Faenza - Il maltempo che sta imperversando sulla Toscana in queste ore ha provocato danni e disagi in varie zone L'articolo Maltempo in Toscana: fulmine su campanile a Poppi, crolla cornicione.

