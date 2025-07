Maltempo in arrivo con forti temporali e grandinate allerta meteo in 12 regioni e temperature in calo

È in arrivo una perturbazione atlantica che porterà forti rovesci e grandinate un po' in tutta l'Italia, in particolare sull'Adriatico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Maltempo in arrivo con forti temporali e grandinate, allerta meteo in 12 regioni e temperature in calo

Forti temporali in arrivo in tutto il Veneto: allerta gialla anche nel Padovano - Le previsioni meteo regionali segnalano che tra il pomeriggio di oggi, lunedì 5 maggio, e la prima parte di domani, martedì 6 maggio, il tempo sarà in prevalenza instabile, a tratti perturbato, con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale localmente anche forti, più frequenti.

Forti piogge e temporali in arrivo: diramata l'allerta arancione, ecco dove le scuole resteranno chiuse - Forte pioggia e temporali. La protezione civile regionale ha diramato, a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, l'allerta meteo arancione.

Forti rovesci e possibili grandinate in arrivo anche nel Padovano: scatta l'allerta gialla - Tra il pomeriggio e la sera di oggi, giovedì 15 maggio, una nuova fase di instabilità investirà il territorio regionale.

Domenica con arrivo di forte maltempo specie dal pomeriggio e serata a partire dal settentrione. Forti temporali ? con rischio nubifragi e grandinate specie su Alpi, Prealpi, zone a nord del Po e parte dell'alta Toscana con deciso calo delle temperature.

Nubifragi, fulmini e grandinate: l'Emilia Romagna travolta dal maltempo: Bologna, 26 luglio 2025 – L'ondata di forte maltempo annunciata con l'allerta meteo è arrivata in Emilia Romagna. Forti temporali e piogge diffuse hanno interessato nel…

