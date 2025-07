Maltempo in Appennino . Gara sul crinale interrotta. Miracolato un podista colpito da un fulmine.

Stava partecipando all’evento ’Cima Tauffi Trail’, diventato un appuntamento immancabile per gli appassionati di trail running. Il maltempo, però, si è abbattuto improvvisamente sul crinale con una violenta grandinata e forte vento nel nostro Appennino. Via via tutti gli atleti sono stati raggiunti dai volontari e riportati alla ’base’ ma, durante il percorso a ritroso, uno dei giovani corridori è stato colpito da un fulmine. Oggi l’atleta, 35 anni di Pistoia, può dirsi davvero miracolato: grazie alla tempestività dei soccorsi, infatti, è stato subito stabilizzato e già ieri sera le sue condizioni erano rassicuranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

