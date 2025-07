Maltempo allerta gialla in Umbria per il rischio di forti temporali

Perugia, 27 luglio 2025 – Dopo il sabato caratterizzato da pioggia e grandine nella zona tra Perugia e Umbertide, una domenica di pausa dal punto di vista meteorologico in Umbria prima di una nuova allerta: è quella di colore giallo emessa dal Centro funzionale umbro a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di lunedì 28 luglio, valida per tutta la regione, per il rischio di forti temporali. Il bollettino meteo della Protezione civile nazionale prevede dalle prime ore di lunedì 28 luglio e per le successive 12-18 ore precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco, sulla Toscana, in estensione a Lazio, specie zone interne, Umbria e Campania. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maltempo, allerta gialla in Umbria per il rischio di forti temporali

In questa notizia si parla di: allerta - umbria - rischio - forti

