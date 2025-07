Malore fulminante in auto a Sesto Fiorentino | muore a 66 anni mentre è alla guida

Sesto Fiorentino (Firenze), 27 luglio 2025 – Sarebbe stato un malore fulminante del conducente a provocare l’ incidente mortale avvenuto questa mattina, domenica 27 luglio, poco prima delle 10 in viale Ariosto, a Sesto Fiorentino. A perdere la vita un uomo di 66 anni, residente sul territorio sestese. Stando alle prime ricostruzioni l’uomo, alla guida della sua utilitaria, stava transitando sul battutissimo viale, in direzione Prato, quando si è sentito male ed ha impattato violentemente contro un albero nel tratto più vicino a viale dei Mille. Non ci sono altri veicoli coinvolti e lo scontro ha riguardato solo l’auto del 66enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore fulminante in auto a Sesto Fiorentino: muore a 66 anni mentre è alla guida

In questa notizia si parla di: sesto - fiorentino - malore - fulminante

