Malore a bordo di una barca a Grado uomo elitrasportato a Udine

Un uomo a bordo di un'unità da diporto nelle acque di Grado accusa un malore, interviene la guardia costiera e viene trasportato in elisoccorso all'ospedale di Udine in codice rosso. E' accaduto eri alle 17 circa: tramite il Numero unico di emergenza è arrivata alla guardia costiera una. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

