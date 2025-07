malesia il melting pot che non ti aspetti

(Da Kuala Lumpur) – Lo Sri Maha Mariamman Temple, con il suo gopuram colorato e un viavai incessante di fedeli indù, sorge all’estremità di Chinatown. Basta girare l’angolo e si finisce in un crogiolo di strade dove abbondano insegne in lingua cinese e lanterne rosse. A un paio di isolati prende forma Merdeka Square, cuore coloniale della città vecchia ed epicentro del vecchio colonialismo britannico. Moschee, minareti e locali halal completano il mosaico di culture che rende Kuala Lumpur un vero e proprio melting pot. Un modello che funziona. Altro che gli Stati Uniti, dove l’intreccio tra etnie diverse ha dato vita ad un modello difettoso e discriminante per molti: la Malesia, dopo anni di tensioni razziali, esplosioni di violenza e tanto sangue versato, sembrerebbe oggi aver trovato la ricetta per garantire la pacifica convivenza tra almeno tre diverse popolazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

