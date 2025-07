Mai vista un’estate così in montagna | allarme del Soccorso Alpino per l’aumento record di vittime Molti si rifiutano pure di pagare

«Io, un’estate così, con tanti morti in montagna, non me la ricordo. Siamo oltre ogni limite». È l’amaro bilancio tracciato da Maurizio Dellantonio, presidente del Soccorso Alpino Nazionale (CNSAS), davanti a numeri che parlano da soli: 83 decessi e 5 dispersi in appena un mese, dal 21 giugno al 23 luglio, praticamente quasi tre incidenti mortali al giorno. «Siamo al +20% rispetto alla media degli interventi. Una situazione mai vista», ha spiegato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Dellantonio, che continua a partecipare attivamente alle missioni di salvataggio, soprattutto in Val di Fassa, dove il ritmo è serrato: fino a 6-8 interventi al giorno. 🔗 Leggi su Open.online

«Io, un'estate così, con tanti morti in montagna, non me la ricordo. Siamo oltre ogni limite». Maurizio Dellantonio, capo del Soccorso alpino nazionale, cosa sta succedendo? «Ottantatré decessi e cinque dispersi solo nel primo mese di vacanza (dal 21 giugno

Il capo del Soccorso alpino: «In montagna 83 morti e 5 dispersi in un mese, mai vista un'estate così. E molti si rifiutano di pagare i salvataggi»

