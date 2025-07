Maestra morta sul pullman video incastra il conducente

LOMAZZO La telecamera dell’autostrada lo inquadra tre secondi prima dello schianto, mentre impugna il telefono con entrambe le mani, con lo sguardo fisso sullo schermo mentre legge un messaggio di whatsapp di cui stava facendo uno screenshot. Per questo Francesco Pagano, 60 anni di Somma Lombardo non ha visto il camion che viaggiava davanti a lui, colpendolo in pieno a una velocitĂ di 90 chilometri orari, rispetto ai 55 dell’autocarro, e causando il tragico incidente sulla Pedemontana nel quale il 19 maggio è morta sul colpo Domenica Russo, 43 anni di Sesto Calende, insegnante di scuola primaria di Cazzago Brebbia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Maestra morta sul pullman, video incastra il conducente

“Domenica era come un raggio di sole”: Cazzago Brabbia piange la maestra morta sul pullman della gita - Cazzago Brabbia (Varese) – La maestra che sorrideva sempre non porterà più la propria dolcezza tra gli alunni della sua classe.

Incidente sulla Pedemontana, la maestra morta e i bambini terrorizzati: Cazzago Brabbia sotto choc - Cazzago Brabbia (Varese) – Tornavano a casa gli alunni della scuola elementare di Cazzago Brabbia, che fa parte dell’istituto comprensivo Da Vinci di Azzate.

Maestra morta sul pullman, l’autista era al telefono al momento dello scontro. La Procura chiede l’arresto - Lomazzo (Como), 17 luglio 2025 –  Per due mesi, la polizia stradale di Busto Arsizio ha lavorato sulla ricostruzione del tragico incidente in cui il 19 maggio era morta Domenica Russo, insegnante di 43 anni di Sesto Calende, che viaggiava su un pullman dopo aver portato i bambini della scuola di Cazzago Brabbia in gita scolastica, finito contro un camion mentre percorrevano l’autostrada nel tratto di Lomazzo.

