Esiste un “mondo scomodo”, un antro oscuro scavato nelle nostre coscienze nel quale raramente si ha voglia di affondare lo sguardo, quello dei penitenziari. In questo universo fatto di passati difficili e dolori difficilmente cancellabili che corre parallelo alle nostre vite, lavora una onlus chiamata “Made in Carcere” che prova a creare bellezza. Partendo da materiali di scarto, le sue volontarie insegnano alle ospiti a realizzare manufatti “diversa(mente) utili” come borse e accessori offrendo, scrivono in un bel volume pubblicato da poco Luciana Delle Donne e Micol Ferrara, “una seconda chance a detenute e tessuti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Made in Carcere, il libro che racconta come si crea sviluppo sostenibile nei penitenziari