Madame Tussauds esporrà 13 statue di cera di Taylor Swift tutte glitter e pailettes

(askanews) – La catena di musei delle cere Madame Tussauds esporrà 13 nuove statue della regina del pop statun13itense Taylor Swift in diverse sedi in tutto il mondo. 13 outfit diversi ovviamente pieni di glitter e pailettes in onore del numero fortunato di Taylor, andranno in 13 delle 22 sedi. Per il museo si tratta del “progetto più ambizioso” dei suoi 250 anni di storia. GUARDA LE FOTO Taylor Swift: evoluzione di stile attraverso le sue “ere”. Danielle Cullen, stilista senior di Madame Tussauds, ha affermato che il tour mondiale della star, Eras Tour «era così imponente, così iconico, che dovevamo rappresentarla nei suoi tanti e coloratissimi look». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Madame Tussauds esporrà 13 statue di cera di Taylor Swift tutte glitter e pailettes

La catena di musei delle cere Madame Tussauds esporrà 13 nuove statue della regina del pop statunitense #TaylorSwift in diverse sedi in tutto il mondo. 13 outfit diversi ovviamente pieni di glitter e pailettes in onore del numero fortunato di Taylor, andranno in

