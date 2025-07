Macron rilancia sulla Palestina ma all’Onu potrebbe prevalere la prudenza italiana

Alla vigilia della riunione delle Nazioni Unite sulla crisi mediorientale, la Francia ha rilanciato l’ipotesi di un riconoscimento dello Stato di Palestina. Il presidente Emmanuel Macron, co-organizzatore insieme all’Arabia Saudita della conferenza che sarĂ ospitata domani e dopodomani al Palazzo di Vetro, ha definito inaccettabile la situazione umanitaria a Gaza e indicato la nascita di uno Stato palestinese “demilitarizzato” che riconosca Israele come condizione per riattivare il processo di pace. L’iniziativa francese si inserisce in un percorso avviato nei mesi scorsi. Una prima conferenza sul tema, prevista per giugno, sempre presso le Nazioni Unite, era stata rinviata a seguito di pressioni diplomatiche statunitensi e dell’inasprirsi delle tensioni regionali dopo gli attacchi aerei israeliani contro obiettivi iraniani. 🔗 Leggi su Formiche.net Š Formiche.net - Macron rilancia sulla Palestina, ma all’Onu potrebbe prevalere la prudenza italiana

In questa notizia si parla di: macron - palestina - rilancia - potrebbe

Macron: “Riconoscere la Palestina è esigenza politica” - Per il presidente francese Emmanuel Macron, “riconoscere la Palestina non è solo un obbligo morale ma anche una necessità politica”.

M.O., Macron: riconoscimento Palestina è una necessità politica - Singapore, 30 mag. (askanews) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato, in una conferenza stampa a Singapore, che il riconoscimento di uno Stato palestinese non è "solo un obbligo morale, ma anche una necessità politica".

La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina, anche Macron si sveglia: “È un’esigenza politica, non solo un dovere morale” - È possibile che Macron approfitti della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite a New York dal 17 al 20 giugno per annunciare ufficialmente il riconoscimento La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina.

La Francia riconoscerĂ ufficialmente lo Stato di Palestina a settembre. Macron rilancia la soluzione dei due Stati, ma analisti avvertono: gesto simbolico, pochi effetti concreti ? https://l.euronews.com/X8g #EuropeNews Vai su X

MACRON: LA FRANCIA RICONOSCERÀ LO STATO DI PALESTINA. L’IRA D'ISRAELE E LA STRIGLIATA USA La Francia riconoscerà ufficialmente lo Stato di Palestina. Lo ha annunciato Emmanuel Macron. Una scelta che smuove il quadro internazionale. R Vai su Facebook

Cosa significa la decisione della Francia di riconoscere la Palestina?; La Francia riconosce la Palestina: Macron sfida Israele e rilancia il processo di pace; Parigi riconosce la Palestina: svolta storica annunciata da Macron.

Macron rilancia sulla Palestina, ma all’Onu potrebbe prevalere la prudenza italiana - Alla vigilia della riunione Onu, la Francia rilancia l’ipotesi di un riconoscimento anticipato dello Stato di Palestina ... Scrive formiche.net

Macron annuncia il riconoscimento della Palestina: svolta simbolica o rischio calcolato? - Macron rilancia la soluzione dei due Stati, ma analisti avvertono: gesto simbolico, pochi effetti concreti #EuropeNews ... Segnala msn.com