Macelleria congolese in chiesa | 43 morti FdI | ogni anno 5mila cristiani uccisi ma nessuno scende in piazza

Sono almeno 43 i martiri cattolici dell’attacco islamico avvenuto nella notte nella località di Komanda, nell’est della Repubblica Democratica del Congo. Secondo fonti locali citate da Radio Okapi, l’assalto è stato attribuito alle Forze Democratiche Alleate (Adf), gruppo armato affiliato all’Isis in Africa Centrale. Le vittime sono state sorprese durante una veglia di preghiera all’interno e nei dintorni di una chiesa cattolica: almeno venti corpi sono stati identificati all’interno dell’edificio di culto, mentre altri corpi straziati sono stati trovati in case e negozi limitrofi dati alle fiamme. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Macelleria congolese in chiesa: 43 morti. FdI: ogni anno 5mila cristiani uccisi, ma nessuno scende in piazza

