Ma il lavoro non è un tema di parte

«La piena e buona occupazione, in particolare per giovani e donne» è il titolo e allo stesso tempo l'obiettivo di una proposta di legge che è stata presentata ieri alla Biblioteca della Camera.

A Firenze 'La cooperazione in festa', tema è lavoro - Firenze, 16 maggio 2025 - Dal 21 al 23 maggio in piazza Santissima Annunziata a Firenze torna “La cooperazione in Festa”, la rassegna di tre giorni a ingresso gratuito organizzata da Legacoop Toscana con il patrocinio di Comune di Firenze, con incontri, degustazioni, uno spettacolo di Jacopo Veneziani, l’esibizione di band emergenti e il concerto di Bobo Rondelli.

Rizzetto (FdI): "Ora un patto con Cgil, Cisl e Uil. La sicurezza sul lavoro è un tema che deve unirci” - Dice che “ il confronto aperto ai sindacati per prevenire le morti sul lavoro è un ulteriore passo in avanti di questo governo ” nei confronti delle parti sociali.

Allenamento Juve, focus sul lavoro sotto pressione e partite a tema: le ultime novità dalla Continassa. Report - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve, focus sul lavoro sotto pressione. Report dell’allenamento dei bianconeri al JTC.

CASCINA, PRESENTATA LA MANIFESTAZIONE "Aspettando la Battaglia" è pronta a far piombare di nuovo Cascina nell'anno 1364. Torna, dal 4 al 6 luglio, la festa medievale cascinese, organizzata dall'Associazione Arcieri Cascinesi con il supporto della R Vai su Facebook

Lasciati portare lontano: presentata la 66° Fiera dei librai. Due eventi organizzati dalla Provincia; I libri tattili illustrati della biblioteca Louis Braille; La Tecnosfera è il tema centrale di Fotoindustria 2019.

Lavoro domestico e di cura: Api-Colf, il 21 novembre convegno a Roma su ... - Colf, l’Associazione professionale dei collaboratori familiari, che si svolgerà a Roma il 21 novembre all ... Scrive agensir.it

Mcl, lavoro è il tema dominante del 14mo congresso regionale - Il lavoro è il tema dominante del 14mo congresso regionale del Movimento cristiano lavoratori; appuntamento venerdì prossimo, primo dicembre, a Napoli, nel Circolo Nautico Posillipo, a partire ... Secondo ansa.it