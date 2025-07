MOlettera 34 ex ambasciatori a Meloni

17.08 "L'iniziativa da assumere con urgenza è l'immediato riconoscimento nazionale dello Stato di Palestina". Lo chiedono 34 ambasciatori italiani in pensione in una lettera aperta alla premier Giorgia Meloni. I firmatari chiedono di "sospendere ogni rapporto e cooperazione" nel settore militare e della difesa con Israele e "sostenere in sede Ue ogni iniziativa che preveda sanzioni individuali". "Ci sono momenti nella storia in cui non sono più possibili ambiguità ". Agire di fronte ai "massacri". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Lettera di Meloni a Prevost: “Guida e punto di riferimento. Servono scelte coraggiose” - Giorgia Meloni ha salutato l'elezione di Papa Prevost con un messaggio sui social: "Rivolgo i più sinceri auguri a Papa Leone XIV per l'inizio del suo pontificato.

Meloni scrive una lettera al nuovo papa Leone XIV: il testo integrale - A poco più di un’ora dall’ elezione del nuovo papa, la premier Giorgia Meloni gli ha già scritto una lettera rievocando «il legame indissolubile che l’Italia ha col vicario di Cristo» e menzionando «quella pace di cui il mondo ha disperato bisogno» che Robert Francis Prevost, ora Papa Luigi XIV, ha più volte invocato durante il suo primo discorso dalla Loggia delle Benedizioni.

Giorgia Meloni invia una lettera di congratulazioni a Papa Leone XIV - "Santo Padre, Le porgo le felicitazioni mie personali e del Governo italiano per la Sua elezione al Soglio di Pietro".

MEDIO ORIENTE | Pressing di 34 ex ambasciatori a Meloni: "Riconoscere lo Stato di Palestina". Lo chiedono in una lettera indirizzata alla premier: "Agire di fronte ai massacri". #ANSA Vai su X

Lettera di 34 ex ambasciatori a Meloni: "Riconosca la Palestina" - Nella missiva si chiede anche di sospendere ogni rapporto e cooperazione nel settore militare e della difesa con Israele. Secondo huffingtonpost.it

34 ex ambasciatori a Meloni: 'Riconoscere Stato Palestina' - "L'iniziativa da assumere con urgenza è l'immediato riconoscimento nazionale dello Stato di Palestina". Segnala ansa.it