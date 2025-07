Lutto tremendo in casa Bari | morto il figlio di Mathias Verreth ritiro annullato

Nel pomeriggio di domenica 27 luglio una notizia tremenda ha scosso il ritiro del Bari a Roccaraso. Secondo quanto comunicato dal club biancorosso attraverso una nota ufficiale, il figlio di Mathias Verreth, centrocampista arrivato nelle scorse settimane dal Brescia, è scomparso prematuramente. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Lutto tremendo in casa Bari: morto il figlio di Mathias Verreth, ritiro annullato.

Morto improvvisamente il figlio di Matthias Verreth, il Bari ha lasciato il ritiro di Roccaraso - Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, tutta la squadra, la dirigenza e i collaboratori bianc ... Si legge su rainews.it

Bari, tragedia per Verreth: muore figlio di un anno, il club lascia il ritiro - Inizia così il toccante comunicato diffuso dal Bari che informa della tragedia occorsa al centrocampista biancorosso Verreth. Segnala sport.virgilio.it