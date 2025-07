Lutto per Julio Sergio addio al figlio Enzo | aveva 15 anni

Un notizia che scuote tutto il mondo Roma e non solo, che mette da parte qualsiasi altro discorso d’attualitĂ di questi giorni. Un tragico lutto colpisce in serata Julio Sergio, storico portiere giallorosso tra il 2006 e il 2011, costretto a dire addio al figlio Enzo. A darne la notizia proprio il brasiliano attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, una semplice immagine nera con il nome del piccolo e le date di nascita e scomparsa. Aveva appena 15 anni il piccolo Enzo, stroncato un tumore cerebrale che ha combattuto con tutte le forze a sua disposizione, circondato dall’affetto della sua famiglia e, in particolare, di un Julio Sergio che ha sempre affrontato il tutto al suo fianco con il sorriso sulle labbra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Lutto per Julio Sergio, addio al figlio Enzo: aveva 15 anni

