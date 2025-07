Lutto in casa Bari | il cordoglio della società per Matthias Verreth

Il calcio Bari è in lutto: il tesserato Matthias Verreth ha subito la morte prematura del figlio, che aveva solo un anno. Una terribile notizia ha scosso il mondo del calcio Bari: durante il ritiro pre-stagionale, il tesserato Matthias Verreth è venuto a conoscenza della morta prematura del secondo genito, che aveva solamente un anno. Ancora non si sanno le cause del decesso, ma il piccoletto era con la propria famiglia in Belgio. Verreth, che al Bari è arrivato proprio in questa sessione da svincolato del Brescia, ha lasciato subito il ritiro per raggiungere immediatamente la famiglia; poco dopo, la società pugliese ha annunciato lo stop del ritiro. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Lutto in casa Bari: il cordoglio della società per Matthias Verreth

