Lutto improvviso per Matthias Verreth | muore il figlio di 14 mesi Il Bari interrompe il ritiro

Il club rientra a Bari e annulla le attività in segno di lutto. Un dramma sconvolgente ha colpito il centrocampista belga Matthias Verreth, 27 anni, attualmente in forza al Bari Calcio (aveva firmato un triennale pochi giorni fa). Nella giornata di oggi, il club ha interrotto il ritiro precampionato a Roccaraso, rientrando in anticipo di due giorni, dopo aver appreso della morte improvvisa del figlio del calciatore, il piccolo Elliot Charles, di soli 14 mesi. Il dolore del Bari e il messaggio del club. La società ha comunicato ufficialmente il lutto con una nota carica di commozione e vicinanza: "Non abbiamo parole nel comunicare una notizia che poco fa ha sconvolto profondamente ognuno di noi.

