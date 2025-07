L’Upv Buggiano riparte dalle certezze. Con sponsor e atlete.

L’ UPV Buggiano non si ferma: per prepararsi a un’annata di rinascita è riuscita ad accordarsi con la Lavachiara, che continuerà a essere lo sponsor della prima squadra di serie D, ha trattenuto le centrali Anita Ester Pieroni (nella foto), Greta Arabelli e Laura Baldanzi, il libero Giulia Romoli e il fisioterapista e massaggiatore Virgilio D’Amaddio. Per la seconda stagione il nome Lavachiara, l’azienda gestita dalla famiglia Degl’Innocenti, da più di 60 anni uno dei punti fermi in Valdinievole nel noleggio e lavaggio di biancheria per alberghi e ristoranti, sarà sulla maglia indossata dalle pallavoliste più grandi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

