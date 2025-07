Luna Berlusconi si sposa | i dettagli

Luna Berlusconi si sposa: la nipote di Silvio Berlusconi ha detto “Si” al noto chef Vaccaro, i primi dettagli. Luna Berlusconi, figlia di Paolo Berlusconi e nipote del compianto ex premier Silvio Berlusconi, ha pronunciato il fatidico “sì” in una cerimonia romantica che ha unito eleganza, affetto familiare e un tocco di riservatezza. La notizia del matrimonio, attesa ma mantenuta con discrezione fino all’ultimo momento, ha attirato grande attenzione mediatica e curiosità da parte del pubblico italiano. Leggi anche Giorgia, grande debutto per “Come Saprei Live 2025” Un matrimonio intimo ma raffinato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

