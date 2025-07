Luna Berlusconi e Vittorio Vaccaro | un amore celebrato con semplicità

Luna Berlusconi ha celebrato un matrimonio intimo con Vittorio Vaccaro, un evento che ha messo in risalto l'importanza dei legami familiari.

Luna Berlusconi ha sposato lo chef Vittorio Vaccaro: “Una festa piccola, ma piena” - Una cerimonia semplice, con tutto quel che basta: le persone più care e tanto amore. Così Luna Berlusconi ha detto Sì al compagno, lo chef Vittorio Vaccaro, come mostrano i pochi scatti condivisi dalla coppia su Instagram, accompagnati da una breve didascalia che restituisce tutta l’autenticità di un rapporto che è sempre – volutamente – rimasto lontano dai riflettori.

