L’ultimo rapporto Istat certifica gli ottantenni più numerosi dei bambini sotto i 10 anni Non è pensabile nell’era della longevità adottare la vecchia equivalenza | invecchiamento uguale declino Ci sono molti aspetti positivi

S i stanno sbizzarrendo in tanti a trovare una definizione, non offensiva, confortante, blandente, della nuova moltitudine di chi ha spento oltre 60 candeline: Grandi adulti, Super adulti, Baby pensionati, Anziano moderno, Young old o Medium old, Silver. Vietato cioè usare il termine "vecchiavecchio", casomai anziano, sconveniente però davanti ai diretti interessati. spesso in pensione. La parrucchiera più anziana del mondo è giapponese: Shitsui Hakoishi ha 108 anni X Leggi anche › La vecchiaia è un'età spericolata È d'obbligo però rinnovare il lessico, considerato che l'ultimo rapporto Istat certifica gli ottantenni più numerosi dei bambini sotto i 10 anni; per giunta, la speranza di vita media in Europa aumenterà di quattro anni e mezzo entro il 2050, mentre quella di una vita in buona salute solo di due virgola sei, superando di poco i 67 anni (dati emersi al recente Longevity Economic Forum). «Non è pensabile, nell'era della longevità , adottare la vecchia equivalenza: invecchiamento uguale declino. Ci sono molti aspetti positivi»

