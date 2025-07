L’ultimo arrivato Maceratese sono entusiasta di essere qui

Adesso l’attaccante Adrian Osorio ha messo nero su bianco legandosi alla Maceratese. L’attaccante del 1998 porta nella rosa affidata a Matteo Possanzini un importante bagaglio di esperienza in anni di serie D dove conta quasi 100 presenze. Il giocatore è reduce da un’ottima annata con la Luparense dove, nel girone C, ha formato 10 gol in 36 presenze e l’anno precedente ha realizzato 11 gol con la maglia della Virtus Bolzano. In carriera ha giocato nel massimo campionato dilettantistico anche con Clivense e Montegiorgio, quindi il passaggio alla Maceratese segna il ritorno nelle Marche dove da giovanissimo ha giocato anche nel campionato di Promozione con la Palmense (2018-2020). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"Maceratese, sono entusiasta di essere qui»