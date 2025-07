L' ultima genialata calci ai bidoni come fossero palloni | a Senigallia i teppisti danneggiano auto e fioriere

SENIGALLIA Teppisti nelle traverse del lungomare Marconi: giocano a calcio con i bidoni della spazzatura dei residenti oppure si divertono a centrare un bersaglio. Accade ormai da diverse notti ma.

