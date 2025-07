Luisa Trabucchi la donna uccisa dal marito con un sacchetto | l' omicidio

Ha ucciso la moglie, Luisa Trabucchi, soffocandola con un sacchetto e poi ha cercato di suicidarsi. Il femminicidio è accaduto a Castiraga Vidardo (Lodi), nella giornata di sabato. L'omicidio nel LodigianoL'uomo, un ottantanovenne, ora si trova piantonato in ospedale ma non pare essere in gravi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it