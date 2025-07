Luino, 27 luglio 2025 – La scomparsa, denunciata dai familiari nella serata di ieri, sabato 26 luglio. Questa mattina, domenica 27, il ritrovamento del corpo. Si conclude con l’esito più tragico la vicenda della sparizione di una donna di 75 anni, residente a Luino, che mancava da casa dal pomeriggio di ieri. Il ritrovamento. Il corpo della donna, una pensionata, è stato recuperato questa mattina su una spiaggia fra Luino e Germignaga. La segnalazione è arrivata da alcuni passanti, che hanno avvistato la figura esanime sulla sabbia. Sul posto si sono portati subito vigili del fuoco e carabinieri, che la stavano cercando dalla serata di ieri, quando i parenti, preoccupati per non averla vista rientrare, si erano presentati in caserma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luino, il cadavere di una donna trovato in spiaggia