Luigi Einaudi non è un'icona da cartolina. È un intellettuale scomodo, uno di quelli che non si fidano delle soluzioni facili e degli slogan ripetuti a memoria. Il libro curato da Domenico Maria Bruni Luigi Einaudi e le istituzioni (Effigi Edizioni, pagg. 256, euro 18) è un esercizio di verità : mette in luce il senso profondo del pensiero einaudiano, fatto di rigore, umiltà e soprattutto dubbio. La sua non è una teoria del potere, ma una pedagogia del limite. Che poi per Einaudi era il senso profondo del liberalismo. In un tempo in cui l'opinione pubblica chiede certezze granitiche, Einaudi ci ricorda che il buon governo nasce dal confronto, dalla discussione e dalla lentezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Luigi Einaudi, il miglior politico "imperfetto"