Luciano Pavarotti torna sul palco grazie alla tecnologia | il musical di Michael Gracey

Bologna, 27 luglio 2025 – Parte da Bologna il viaggio che Michael Gracey ha compiuto attorno alla figura del grande Luciano Pavarotti. Il celebre regista e produttore australiano, già acclamato per The Greatest Showman con Hugh Jackman, Rocketman e Better Man su Robbie Williams, è pronto a dedicarsi a un nuovo progetto (ad alto tasso di tecnologia) su una delle leggende della musica: Luciano Pavarotti. Lo ha fatto sapere lo stesso Gracey durante una masterclass al Marateale – premio internazionale Basilicata, che ha chiuso la 17esima edizione del festival, rivelando alcuni dettagli del progetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

