Lucca racconta le sue prime sensazioni da attaccante del Napoli | Qui si respira un’aria speciale È un gruppo unito e tutti mi hanno accolto così Le parole dell’attaccante ed ex obiettivo bianconero

Lucca continua a tessere parole d’amore nei confronti del Napoli: le dichiarazioni dell’ex obiettivo di mercato della Vecchia Signora. Lorenzo Lucca, accostato per larghi tratti al calciomercato Juve, alla fine ha scelto il Napoli. L’ex attaccante dell’Udinese ha fatto il grande salto nella squadra campione d’Italia in carica, su cui il diretto interessato ha voluto spendere altre parole al miele. Ecco le dichiarazioni rilasciate a Radio CRC. PAROLE – « Segnare è stato bello, ma lo è stato ancor di più conquistare la prima vittoria della stagione. Qui a Napoli si respira un’aria speciale, mi hanno accolto tutti benissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca racconta le sue prime sensazioni da attaccante del Napoli: «Qui si respira un’aria speciale. È un gruppo unito e tutti mi hanno accolto così». Le parole dell’attaccante ed ex obiettivo bianconero

Lucca già entusiasta della scelta fatta: «L’ambiente è stupendo, mi aspettavo esattamente questo. Un gruppo che vive come una famiglia» - Dal ritiro di Dimaro, Lorenzo Lucca racconta l’entusiasmo per l’ambiente Napoli e la voglia di consigli da Lukaku e dal mister. Scrive ilnapolista.it

