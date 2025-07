Lorenzo Lucca, nuovo attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul gruppo squadra e non solo. Il Napoli ha trovato il nuovo attaccante: Lorenzo Lucca. Quest’ultimo, arrivato dall’Udinese, si è subito messo in mostra con la prima rete contro il Catanzaro nella giornata di ieri. Il calciatore italiano, inoltre, ha parlato dei suoi nuovi compagni e non solo. Infatti, il bomber ha parlato ai microfoni di “Radio CRC” analizzando diversi temi. Lucca: “Mi aspettavo un ambiente come questo. Sono felice a Napoli”. Con il format “Voci dal Ritiro”, CRC, radio partner della SSC Napoli, intervista ogni giorno un tesserato del Napoli dal ritiro di Dimaro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Lucca: "Napoli? Da sempre la mia prima scelta. Vi svelo cosa mi aspetto dall'ambiente", poi l'annuncio su Lukaku e non solo