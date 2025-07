Lottizzazione al cimitero | Stop colata di cemento Danni anche per il traffico

PONTEDERA "Fermiamo la lottizzazione ai cimiteri" il monito della lista Pontedera a Sinistra. Mentre viaggiano spediti i lavori per la realizzazione di un supermercato Md e di un fast food nella zona dei cimiteri a Pontedera, vicino al Polo Dino Carlesi, in settimana il Tar toscana ha rifiutato la sospensiva e rinviato a fine anno la discussione in merito al permesso a costruire concesso dell’amministrazione comunale, avverso la quale un gruppo di cittadini ha contestato la presunta violazione della fascia di rispetto cimiteriale. Dopo la presa di posizione dell’ex candidato sindaco di Presidio Civico, Alberto Andreoli, adesso alza la voce anche Giovanni Forte, della lista Pontedera a Sinistra, rappresentata in Consiglio comunale da Denise Ciampi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

