Lotta scudetto che polemica sul Napoli | è ‘colpa’ del Milan

Il Napoli inizierà questo nuovo campionato con il tricolore sul petto e, di conseguenza, con il favore dei pronostici. Nonostante manchi ancora più di un mese all’inizio del campionato 2526, le polemiche sono già pronte ad esplodere. Il campionato scorso, conclusosi con l’inaspettata vittoria dei partenopei, ha visto accendersi numerosi dibattiti sui benefici che l’assenza di competizioni europee porta alla squadra. Il dibattito, che sembrava chiuso, ha però trovato nuova linfa vitale in queste ore. Si sa, il calcio è polemica e quest’ultima tiene ancora banco sui social e nei salotti televisivi del Bel Paese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Lotta scudetto, che polemica sul Napoli: è ‘colpa’ del Milan

In questa notizia si parla di: polemica - napoli - lotta - scudetto

“Il Napoli ha investito molto meno dell’Inter e la squadra di Inzaghi deve essere meno italiana”: è polemica per le frasi di Sacchi - “Il Napoli, se vincesse, sarebbe un miracolo sportivo: ha investito molto meno rispetto all’ Inter “.

TS – Inter e Napoli a pari punti, cosa succede? Spareggio Scudetto: è già polemica - 2025-05-16 16:18:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Un campionato così avvincente e aperto, quando siamo ormai a sole due giornate dal termine, non lo si vedeva e viveva da anni.

“Inter prima con Dumfries”, che polemica col Napoli: la sentenza - Sulla lotta scudetto tra Napoli, di fatto, bisogna segnalare una sentenza su Dumfries. Il Napoli è tornato a recitare un ruolo da protagonista nella corsa al titolo.

Nessuna polemica, nessuna presa in giro, sia chiaro, sono una constatazione reale dei fatti. Solo a me la terza maglia della Roma 2025/26 ricorda in parte quella dell’Irlanda degli anni 90? Note - Se avete piacere seguitemi anche sul mio profilo Instagram fra Vai su Facebook

“Il Napoli ha investito molto meno dell’Inter e la squadra di Inzaghi deve essere meno…; Che notte da Var! Polemiche e veleni. Il Napoli a un passo dallo scudetto; Conte ha ragione ma il timing è sbagliatissimo: Napoli, così il sogno diventa un incubo.

Corriere dello Sport - Polemica Napoli-Inter per la data dello ... - Inter per la data dello spareggio Scudetto: Marotta vuole l'anticipo, De Laurentiis no ... Secondo calciomercato.com

"Lo scudetto l'ha perso l'Inter o l'ha vinto il Napoli?". La risposta di Ravezzani - In una recente intervista ai nostri microfoni, il giornalista sportivo Fabio Ravezzani ha parlato dell'ultima lotta scudetto tra Inter e Napoli. Segnala msn.com