L’Ospitaletto firma il derby Union Brescia in castigo

Il derby tra Union Brescia e Ospitaletto, anticipo estivo del prossimo campionato di Serie C si chiude, a sorpresa, con la vittoria per 2-1 della matricola arancione. Sul campo di Piamborno decidono l’incontro le reti di Bertoli (29’) e Messaggi (36’) che mandano la squadra di Quaresmini al riposo in vantaggio. Nella ripresa la formazione di Diana cerca di rialzarsi e accorcia subito le distanze con Cazzadori (2’), ma non bastano poi la buona volontĂ e due rigori ai biancoblĂą (il primo respinto dal palo allo specialista Di Molfetta al 12’, il secondo neutralizzato da Raffaelli a Cisco al 42’) per evitare la prima sconfitta stagionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Ospitaletto firma il derby. Union Brescia in castigo

