Lorenzo Bonicelli promessa degli anelli tricolori è in coma ma stabile | ore di speranza

Abbadia Lariana, 26 luglio 2025 – “ Non risultano danni neurologici irreversibili”. A dare la buona notizia sulle condizioni di Lorenzo è Luis Cavalieri, il console italiano a Colonia. La caduta e la rottura della vertebra. Lorenzo Bonicelli, ginnasta di 23 anni di Abbadia Lariana, durante le Universiadi di Essen in Germania, al termine di un esercizio agli anelli è atterrato sul collo invece che in piedi e si è rotto una vertebra. “La rottura della vertebra ha toccato il midollo e si è formato un edema esteso che deve riassorbirsi – spiega il console - Una volta che rientra questo edema, i medici devono valutare che cosa è successo con il midollo e se ci sono danni neurologici irreparabili che fortunatamente sembrano non esserci”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lorenzo Bonicelli, promessa degli anelli tricolori, è in coma ma stabile: ore di speranza

