L’Ordine dei Commercialisti di Modena ha festeggiato i colleghi di ' lungo corso' iscritti all' Albo professionale da 40 e più anni

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena ha voluto tributare un sentito ringraziamento ai colleghi di 'lungo corso', la cui esperienza professionale si protrae da almeno quattro decenni. Nel corso della tradizionale Festa d’Estate dell’Ordine, tenutasi a Villa Forni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

L’Ordine dei Commercialisti di Modena ha festeggiato i colleghi di 'lungo corso', iscritti all'Albo professionale da 40 e più anni; Commercialisti, oltre il 40% sono donne; Martedì 27 maggio a Modena una giornata di studi su appalti pubblici e fase attuativa del nuovo codice.

